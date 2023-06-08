Как смягчить льняную одежду: поможет сода и холодильник — раз и навсегда

Одежда из льна отлично подходит для лета. Она великолепно смотрится и позволяет телу дышать. Но все-таки есть одна досадная мелочь, которая все портит: натуральная ткань бывает очень колючей.

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Если вы столкнулись с такой проблемой, то знайте: светлые льняные изделия можно смягчить с помощью соды и воздействия низких температур.

Для начала приготовьте раствор из белого порошка и воды. Для этого размешайте 2 стакана соды в 10 литрах жидкости. Затем погрузите в полученное средство проблемные вещи и оставьте их в покое примерно на 8-9 часов.

По прошествии обозначенного времени постирайте и высушите одежду. А затем уберите ее в морозильный отсек холодильника. Достаньте вещи через 2 часа, обработайте их утюгом и носите с удовольствием. С этого момента льняная ткань не доставит вам больше никаких хлопот.

Источник: издание belnovosti.by