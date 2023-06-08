Как разносить тесную обувь всего за полчаса — обойдется без мозолей

Не спешите размещать объявление о продаже, если новые босоножки оказались вам немного малы. Ситуацию можно легко и быстро исправить с помощью нескольких копеечных средств.

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В случаях, когда неудобство причиняет изделие из замши или натуральной кожи, вам пригодится спирт. Нанесите горючую жидкость на внутреннюю часть туфель и отправляйтесь на улицу. Через какое-то время вы почувствуете, что обувь стала свободнее.

А если речь идет о босоножках из искусственной кожи, вам поможет жирный крем или вазелин. Вотрите любое из обозначенных средств во внутреннюю часть обуви, наденьте туфли и прогуляйтесь в них около 30 минут. Этого времени хватит для того, чтобы устранить проблему.

Источник: lifehacker.ru