Как приготовить домашний квас из 3-х продуктов — натуральный вкус

Если у вас залежалась буханка черного хлеба, не спешите ее выбрасывать. Черствое мучное изделие можно использовать для приготовления великолепного домашнего кваса.

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Помимо хлеба, вам потребуется: 100 гр. сахарного песка, 8 гр. сухих дрожжей и 2 л. воды.

Буханку нужно порезать на бруски и отправить в духовку. Должно получиться примерно 100 гр. сухарей. Далее подрумяненный хлеб необходимо залить 2 л. кипятка, накрыть емкость салфеткой и оставить настаиваться в течение 5 часов. По прошествии времени в смесь нужно всыпать сахар и дрожжи, снова прикрыть посудину бумагой и убрать в теплое место на сутки.

Готовый квас следует процедить, разлить по бутылкам и убрать в холодильник. Через пару часов прохладный напиток можно будет подавать к столу.

Источник: russianfood.com