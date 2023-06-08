Их ожидают тяжелые месяцы: эти три знака зодиака станут самыми несчастливыми летом 2023 года

Овен

Если Овны построили планы, то они могут быть разрушены неожиданными препятствиями и трудностями. Эксперт посоветовала представителям данного знака зодиака сохранять спокойствие в сложных ситуациях и идти на компромиссы. Если планы пришлось изменить, то вместо злости лучше думать об этом позитивно, как возможность для роста, сообщает портал Rsute.ru.

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Лев

Львам лучше насторожиться, когда они будут общаться с людьми. Летом повысится шанс возникновения конфликтов. Однако Львы с большой вероятностью будут ощущать недостаток признания и внимания. Чтобы не страдать, нужно обратиться за поддержкой близких друзей. Какие бы ни происходили события, это не должно повлиять на самооценку Льва.

Весы

Также Весы могут столкнуться с неопределенностью и неуверенностью в летние месяцы. Когда нужно будет принять важные решения, не стоит тянуть, иначе все затянется на годы. Астролог рекомендует представителем этого знака зодиака положиться на собственную интуицию и прислушаться к своим желаниям и потребностям. В таком случае можно достигнуть гармонии.