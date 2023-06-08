Их ожидают тяжелые месяцы: эти три знака зодиака станут самыми несчастливыми летом 2023 года

Обычно астрологи делятся своими прогнозами и выделяют дни, когда удача будут преследовать во всех сферах. Однако этим летом повезет не всем знакам зодиака. Астролог Елена Соболева рассказала, кому стоит насторожиться летом 2023 года, так как нахлынут проблемы. Она выделила три знака зодиака.
Овен
Если Овны построили планы, то они могут быть разрушены неожиданными препятствиями и трудностями. Эксперт посоветовала представителям данного знака зодиака сохранять спокойствие в сложных ситуациях и идти на компромиссы. Если планы пришлось изменить, то вместо злости лучше думать об этом позитивно, как возможность для роста, сообщает портал Rsute.ru.
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Лев
Львам лучше насторожиться, когда они будут общаться с людьми. Летом повысится шанс возникновения конфликтов. Однако Львы с большой вероятностью будут ощущать недостаток признания и внимания. Чтобы не страдать, нужно обратиться за поддержкой близких друзей. Какие бы ни происходили события, это не должно повлиять на самооценку Льва.
Весы
Также Весы могут столкнуться с неопределенностью и неуверенностью в летние месяцы. Когда нужно будет принять важные решения, не стоит тянуть, иначе все затянется на годы. Астролог рекомендует представителем этого знака зодиака положиться на собственную интуицию и прислушаться к своим желаниям и потребностям. В таком случае можно достигнуть гармонии.