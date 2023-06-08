Перцы обильно зацветут после первой же подкормки — успейте до середины июня

Опытные огородники стараются не тратиться на магазинные удобрения. Знающим дачникам это ни к чему. Так как эффективные питательные составы можно приготовить самостоятельно.

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Например, если вы желаете простимулировать рост перцев, помидоров, огурцов и баклажанов, вам потребуется смешать всего 5 доступных ингредиентов.

Возьмите ломтик белого хлеба, 1 стакан молока, 3 столовых ложки рисовой крупы и 5 капель йода. Смешайта все составляющие. Затем залейте их 3 литрами воды и уберите в сторону. Через 3 часа взбейте смесь с помощью погружного блендера и пропустите ее через сито.

Готовое средство разбавьте отстоявшейся водой. Для этого нужно взять 1 стакан концентрата на 5 литров жидкости. И используйте этот раствор для полива под корень.

Подкормку можно проводить раз в пару недель. Но эффект вы заметите уже после первого применения: овощные культуры активно пойдут в рост, начнут обильно цвести и завязывать плоды.

Источник: cpykami.ru