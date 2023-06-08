Визажист назвала самые модные оттенки этого лета — будете в центре внимания

Визажист Мария Иляскина рассказала о том, как оставаться в тренде этим летом. По словам специалиста, в макияже до сих пор господствует нюд. Естественность в моде уже несколько сезонов. Поэтому все необходимое для создания этого макияжа можно легко найти в своей косметичке.

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А если вы устали от спокойных оттенков, то стоит обратить внимание на розовый и изумрудный цвета. Первый можно смело наносить на веки, щеки и губы. А второй поможет сделать акцент на глазах. Главное, по мнению эксперта, научиться правильно растушевывать такие яркие тени.

И, наконец, самые неожиданные новинки. Этим летом в тренде «зимние» цвета: серебро и золото. Визажист отметила, что оттенки этих цветов можно использовать как в вечернем, так и в повседневном макияже.

Источник: vnimanie.pro