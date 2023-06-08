Сколько нужно взять лука, чтобы котлеты получились сочными — почти все ошибаются

Сочность котлет напрямую зависит от количества добавленного в фарш лука. Об этом в курсе практический любой гурман. Однако далеко не каждый начинающий кулинар знает о том, какие нужно соблюдать пропорции. А это очень важно.

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Если положить лука меньше, чем требуется, блюдо будет сухим. А если больше, то вкус мяса станет не таким выраженным.

Поэтому запишите или запомните: на 1 килограмм фарша нужно брать 250-300 граммов сырого овоща. Лук следует смешивать с мясом непосредственно перед жаркой или запеканием. Так как при длительном хранении в холодильнике овощ начинает горчить.

Эти правила одинаково хорошо работают при использовании куриного, говяжьего или свиного фарша.

Источник: tut-news.ru