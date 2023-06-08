Поднимется выше уровня реки: ученые предупредили о приближении природного катаклизма в России

Отмечается, что опасность подстерегает жителей Хабаровского края. По словам экспертов, в районе реки Бурея (приток Амура) может сойти склон береговой сопки. Этот катаклизм может произойти в 80 км от крупнейшей на Дальнем Востоке Бурейской ГЭС.

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На данный момент, рассказали ученые, берег уже смещается в сторону реки со скоростью один сантиметр в месяц. Они уточнили, что в геологических масштабах это очень много. Объем грунта в активизировавшемся участке — несколько десятков миллионов кубометров.

Двигающийся скол состоит из плотных пород с крупными каменными глыбами, которые при оползне встанут выше уровня реки. Ученые бьют тревогу, так как ЦП может произойти в ближайшее время, пишет сайт «Известия».