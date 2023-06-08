Как приготовить идеальный борщ: секрет в последовательности действий — не перепутайте

Существует множество рецептов борща: от вегетарианского до того, который готовят на говяжьей косточке. Варианты одного и того же супа могут существенно отличаться друг от друга. Однако кое-что общее у них все-таки есть. Их объединяет общая последовательность закладки овощей в блюдо.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Опытные кулинары утверждают, что первым делом в бульон нужно добавить картофель. Затем, спустя 5 минут, наступает время капусты. За 7 минут до готовности следует ввести в блюдо обжаренную смесь из моркови и лука. А когда до финиша останется 5 минут, в суп необходимо положить томленую с уксусом свеклу.

Источник: издание belnovosti.by