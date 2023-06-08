Солнце готовит новые удары в виде 5-балльных магнитных бурь: какие дни июня станут самыми опасными

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И первая серия магнитных бурь произойдет с 16 по 21 июня. И сила удара будут достаточно сильной от 3 до 5 баллов. Эксперты отметили, что самыми опасными днями станут 17 июня и 18 июня. В этот день метеозависимым людям стоит себя поберечь.

Второй космический шторм пройдет с 27 на 28 июня. На этот раз сила геоударов будет чуть слабее от 3 до 4 баллов.

А последняя в этом месяце магнитная буря будет длится три часа и иметь силу в 3 балла. Она нанесет свой удар вечером 30 июня. Об этом пишет «Курьер.Среда».