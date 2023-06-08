Гладиолусы быстро наберут цвет: поможет дешевый настой — натуральное средство

Чтобы гладиолусы быстро набрали цвет, не забудьте подкормить их в июне. Дождитесь появления 6-ого листочка и тут же приступайте к делу. В начале лета этому цветку необходимо удобрение органического происхождения.

Для его приготовления отлично подойдет перепревший куриный помет. Свежие птичьи отходы брать нельзя, так как они могут обжечь корневую систему растения.

Чтобы получить питательное средство, нужно смешать 5 литров продукта жизнедеятельности кур с таким же количеством воды. Этот состав необходимо настоять в течение 10 дней. Затем его следует разбавить водой в соотношении 1 к 15 и вылить под каждый корешок гладиолусов.

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Источник: издание belnovosti.by