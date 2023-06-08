Трюк от сантехника: купите средство за 80 рублей - унитаз станет белее снега

В магазинах продается огромное количество моющих средств, предназначенных для сантехники. И все они стоят дорого. Эффективные, в основном, от 500 рублей.

Но опытные сантехники уверяют, что тратиться не обязательно. Просто купите в магазине самый дешевый отбеливатель. Обычно стоят они в районе 80 рублей.

Залейте раствор на самые грязные стенки унитаза и оставьте на ночь.

Утром хорошо смойте и протрите стенки ершиком. Унитаз заблестит и станет белее снега.

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