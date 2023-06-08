Лук мигом распушит перья и отрастит огромные головки: полейте его этими составами в июне

Как известно, в пищу можно употреблять как надземную, так и скрытую в грунте часть лука. Однако при выращивании этой культуры все-таки нужно выбрать что-то одно. И, исходя из этих предпочтений, подкармливать овощ тем или иным составом.

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Если вы ориентированы на получение сочного пера, то июньское удобрение должно содержать в себе азот. Ведь именно этот элемент отвечает за наращивание зеленой массы. Для приготовления эффективной подкормки вам пригодится аммиачная селитра.

А если целью являются крупные луковицы, то грядки необходимо напитать составом из фосфора и калия. Для этого идеально подойдет раствор монофосфата калия.

Источник: tut-news.ru