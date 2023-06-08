Монетарные сигналы! Доллар скакнул до максимальных значений: валютчики вздрогнули

Доллар снова берет реванш. И экономические аналитики уверены, что пока так и будет. Общая ситуация на рынке пока не способствует укреплению нашей валюты.

Кроме того, по словам инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, курс валют сейчас реагирует на монетарные сигналы.

«Доллар «готовится» к заседанию ФРС 14 июня. Скорее всего, комиссия сохранит процентные ставки, и это поддержит «американца», - заявил он.

Также нестабильными сейчас остаются цены на нефть, которые также негативно отражаются на рубле. Валютчики бросились в банки менять деньги в ожидании еще большего взлета доллара.

Уже сейчас доллар стоит 81 рубль, дальше будет выше.

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