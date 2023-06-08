Так бы и сидели без огурцов, если бы не мыльная подкормка: вкуснее урожая не было!

В советское время многие садоводы успешно обходились без всякой химии и готовили подкормки из подручных средств. И, стоит отметить, что никто не жаловался на урожай.

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Помогали гражданам СССР различные специализированные журналы с народными рецептами для огородников. Эта подкормка как раз оттуда.

В баночку с водой нужно натереть кусочек мыла, добавить полтора-два стакана молока и влить немного йода. Это натуральное и эффективное свойство служит отличным удобрением для огурцов.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».