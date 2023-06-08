Смешали порошок с солью и горя не знаем: за копейки сделали суперсредство для стирки – лучше люкса

Любой, даже самый бюджетный стиральный порошок, станет работать намного эффективнее, если смешать его с обычной поваренной солью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Соедините порошок с солью в пропорции один к одному и постирайте вещи, как обычно. На выходе вы заметите, что ткань стала намного мягче, отстиралось все намного лучше. При этом белые вещи стали сверкающими, а цветные закрепили краски и выглядят ярче.

Порошка вы будете расходовать в два раза меньше, тем более что соль стоит копейки.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»