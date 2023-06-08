Беда чистоплотных: почему на самом деле отслаивается гель-лак с ногтей

Многие представительницы прекрасной половины человечества убеждены, что их маникюр плохо держится на ногтях из-за плохой работы мастера. Отчасти они правы, но нередко в отслойке гель-лака они виноваты сами.

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Мастер ногтевого сервиса Татьяна Козлова пояснила журналистам портала «А теперь внимание!», что маникюрщицы порой экономят на материалах, покупают дешевые. Иногда плохо подготавливают ногтевую пластину к покрытию. Это приводит к отслойке.