Беда чистоплотных: почему на самом деле отслаивается гель-лак с ногтей

Многие представительницы прекрасной половины человечества убеждены, что их маникюр плохо держится на ногтях из-за плохой работы мастера. Отчасти они правы, но нередко в отслойке гель-лака они виноваты сами.
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Мастер ногтевого сервиса Татьяна Козлова пояснила журналистам портала «А теперь внимание!», что маникюрщицы порой экономят на материалах, покупают дешевые. Иногда плохо подготавливают ногтевую пластину к покрытию. Это приводит к отслойке.
Однако и сами дамы могут испортить всю нанесенную красоту. Например, если слишком много держали свои ручки в воде. Еще хуже, если убирались дома без перчаток с применением химии.
Также негативно влияет на маникюр излишняя влажность кожи рук и особенности ногтевой пластины. Тут хороший мастер должен увидеть данные особенности и правильно подобрать материалы для работы.