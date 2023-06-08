Как понять, когда нужно полить лук: смотрите на палку, а не на верхний слой почвы — самый точный метод

Если вы заметили, что листья лука начали желтеть раньше положенного срока, обязательно разберитесь, в чем дело. Не пускайте ситуацию на самотек, иначе хорошего урожая точно не будет.

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В большинстве случаев проблема заключается в скудном поливе. Однако не спешите прямо сейчас бежать за лейкой. Сначала убедитесь в правильности этой догадки.

Для этого не нужно оценивать состояние верхнего слоя почвы: оно может ввести вас в заблуждение. Ведь с виду пересохшая грядка может быть достаточно влажной внутри. Чтобы не ошибиться с выводами, воткните в землю палку на глубину около 30 см. Затем извлеките ее и внимательно осмотрите. Если на палке не будет налипшей почвы, то вы недостаточно хорошо поливаете лук. Увеличьте поступление влаги, и вы увидите, как вялые перья зазеленеют с новой силой.

Источник: izvmor.ru