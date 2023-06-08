Кладем в стиралку пару ложек и получаем белоснежное белье: прачка подсказала копеечный способ

Увеличить моющие качества в разы любого стирального порошка может обычная пищевая сода.

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Добавляйте ее при каждой машинной стирке прямо в барабан на вещи, и вы не узнаете их в конце процесса. Одежда и текстиль будут намного лучше простирываться, приобретут мягкость, а белое белье станет сияющим, будто его только что купили.

Достаточно всего пары столовых ложек, чтобы ваша стирка превзошла все ожидания.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».