Перцы и помидоры растут на глазах: удобрили народным методом — килограмм пшенки

Пшенка содержит в себе много полезных веществ, но вот только люди не очень любят ее готовить из-за специфического привкуса. А вот помидоры и перцы обожают эту вкуснятину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Мало того, пшенная крупа великолепно влияет на рост данных культур, стимулируя их рост и быстрое развитие. Попробуйте эффективную подкормку из крупы и убедитесь в этом сами.

Особенно хорошо себя показывает пшенка при подкормке ослабленных чахлых растений. Они мгновенно оживают.

Залейте килограмм крупы пятью литрами воды. Дайте настояться добавке пару дней. А затем полейте растения полученной смесью. Перцы и помидоры придут в чувства прямо на глазах, быстро начнут набирать силу и давать отличный урожай.

Ранее было озвучено 5 правил, как не подорвать здоровье на даче.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».