Не стирайте вещи при 40 °C: это бесполезно, опасно и дорого

Многие хозяйки стирают вещи при 40 °C. Они считают, что такая температура воды обеспечивает более качественную очистку тканей, чем при 30 °C. Но при этом не является настолько агрессивной, как стирка при более высоких температурах.

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На самом деле это огромное заблуждение. Вы поймете это, если обратите внимание на ярлычки вашей одежды. Для большинства изделий указана максимальная температура стирки 30 °C. Если игнорировать этот совет, то вещи быстро потеряют внешний вид и прочие ценные свойства.

Использовать более горячую воду не стоит и потому, что сложные пятна практически невозможно вывести при 40 °C. Для этого нужны дополнительные средства, а они могут справиться с проблемой и при более щадящем режиме. Таким образом получается, что самой универсальной является стирка при 30 °C. К тому же снижение температуры воды позволит существенно сократить платежи за электроэнергию.

Источник: opencod.info