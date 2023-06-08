Никогда не насыпайте порошок в специальные отсеки стиралки: только в барабан прямо на белье

Пожалуй, нет такой хозяйки, которая бы не столкнулась с проблемой непростиранного белья от порошка. Белые разводы удручают, да и не хочется носить вещи в химии. Приходится прополаскивать вновь, а значит, тратить лишнюю электроэнергию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Происходит это из-за того, что стиралки неправильно «забирают» порошок из отсеков. Слишком большое количество моющего средства не успевает смыться. В итоге вы зря потратились на порошок, а эффект от стирки только расстраивает.

Так что же делать? Тут есть очень простой и действенный лайфхак, опытные хозяйки давно так делают. Никогда не насыпайте порошок в лотки, кладите его прямо на белье в барабан. Так вы значительно сэкономите расходование средства и добьетесь идеального выполаскивания порошка из ткани.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».