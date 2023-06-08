Поворот! Объявлен курс доллара на 13 июня: слезы текут, но эксперты предупреждали

Курс рубля снова снижается на фоне сложной экономической ситуации. Однако эксперты предупреждали — власти прогадали, заложив доллар в среднем по 75 рублей. Аналитики уверяли, что будет выше, и не прогадали.

Финансовый аналитик Екатерина Константинова заявила, что во вторник, 13 июня, «американец» взлетит до 83 рублей. И это еще не предел.

«Приближается поворотный момент на валютном рынке — заседание Центробанка по ключевой ставке. Скорее всего, регулятор сохранит ставку на уровне 7,5%, а рублю это никак не поможет», — заявила она.

В мае удерживать рубль помогал налоговый период, но он закончился. Сейчас низкие цены на нефть ослабляют нашу валюту.

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