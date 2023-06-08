Обрызгайте помидоры чудо-подкормкой в июне: овощи попрут без танцев с бубном

У садоводов есть множество секретов для того, чтобы осенью получился шикарный урожай. В первую очередь это касается капризных помидоров.

Главным образом овощи нельзя поливать сразу после посадки — нужно подождать две недели. Тогда они приживутся и начнут расти.

И второе — подкормка. Если опрыскать овощи чудо-раствором — овощи будут плодоносить на зависть соседям.

Просто разведите в 10 литрах воды пять граммов бopнoй киcлoтoй. Дайте настояться. Затем полейте овощи. Увидите, как заметно пойдет рост без танцев с бубном.

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