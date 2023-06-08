Клубника выросла размером с яблоко: бросили таблетку в воду и полили (народный рецепт)

Янтарная кислота — отличная подкормка для клубники. Попробуйте сделать из этой дешевенькой таблетки подкормку, и вы поразитесь результату.

Растение благодаря янтарной кислоте растет сильным, выносливым, на нем появляется множество соцветий, а потом огромное количество крупной и вкусной ягоды.

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Все, что нужно сделать, это растворить одну таблетку янтарной кислоты в одном литре воды и опрыскать этим составом клубничку.

Источник: дзен-канал «Садоеж».