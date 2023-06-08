Купите в магазине раствор за 50 рублей: отстирает лучше дорогущих средств

Опытные хозяйки не покупают в магазинах дорогущие моющие средства. В этом нет никакого смысла, ведь народные растворы справляются с задачей ничуть не хуже.

И речь идет про обычный столовый 9%-ный уксус, который продается в магазине за 50 рублей. Он способен отстирать сильно въевшиеся пятна на одежде в считанные минуты.

Для того, чтобы добиться желаемого результата, надо развести в тазу стакан уксуса и отправить туда вещи. Оставьте на один часа, а после постирайте в машинке привычным способом.

Одежда засияет как после отбеливателя.

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