Вся желтизна с огурцов ушла вмиг: просто добавили три чайные ложечки при поливе

Очень простая подкормка, которую используют опытные огородники, мгновенно приводит в чувства огурцы. Пожелтевшие листья быстро становятся зелеными, наливаются соками.

Культура начинает активно идти в рост, давать пышные соцветия, а потом крупные наливные плоды. При этом подкормка очень простая.

Возьмите три чайных ложечки любого меда, хоть самого старого, засахаренного. Растворите его в пяти литрах отстоенной воды. И полейте этим составом огурчики, используя примерно по по пол-литра свежего раствора.

Источник: дзен-канал «Цветочные технологии»