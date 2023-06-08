Доллар впервые подскочил до апрельских показателей: люди бросились в банки

Экономические аналитики ошиблись, когда прогнозировали курс доллара на лето 2023 года. По их данным, стоимость «американца» должна была варьироваться в районе 75 рублей. Но ситуация изменилась, причем не в нашу пользу.

В четверг, 8 июня, доллар подскочил на 0,09% — до 82,15 рубля. Такие показатели в последний раз были 17 апреля.

Поднялся в цене и евро — он сейчас стоит 88,04 рубля, юань тоже прибавил 0,15% — до 11,495 рубля.

Валютные спекулянты тут же бросились в банки, чтобы снять свою выгоду.

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