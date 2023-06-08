Фитофтору на помидорах больше не видели: опытный садовод показал, как уничтожить ее молоком

Молоко в сочетании с йодом — это великолепная подкормка для томатов. От нее растение становится сильнее, дает большое количество завязей и плодов. Помидорки вырастают крупными, сочными, сладкими.

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Важно, что этот состав оздоравливает растения, фитофторы после обработки молоком и йодом вы не увидите на своих культурах.

В 10 литров вoды добавьте 10 кaпeль йoдa, 1 литр мoлoкa или мoлoчнoй cывopoтки, ½ чaйнoй лoжки бopнoй киcлoты. Размешайте и данным составом oпpыcкайте культуры.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».