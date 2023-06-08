Никакого толку! Какой режим стиральной машинки самый бесполезный — не тратьте деньги

Специалисты доказали, что в стиральных машинках есть режим, который вообще не отстирывает вещи. Поэтому лучше не выбирайте его при стирке, вы просто потратите время и деньги за электроэнергию.

Речь идет о режиме на 40 градусах — от него нет никакого толку.

Лучше выберите тот, который стирает при температуре 60–90 градусов. По времени это то же самое, а результат будет совершенно другой.

Да и стиралка скажет вам спасибо. Чтобы в ней не развивались бактерии — ей нужна горячая вода.

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