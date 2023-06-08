Всю жизнь кладем не туда: куда действительно нужно сыпать порошок во время машинной стирки

Редкая хозяйка утруждает себя чтением инструкций к бытовой технике, а зря. Дело в том, что в этом случае россияне бы значительно смогли сэкономить свои средства.

Например, в стиральных машинках есть два отсека для стирального порошка: один побольше, второй поменьше. Третий отсек предназначен для специальных средств вроде кондиционера — и тут все понятно.