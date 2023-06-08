Всю жизнь кладем не туда: куда действительно нужно сыпать порошок во время машинной стирки

Отсеки для средств в машинке. Фото: соцсети

Вы только тратите лишние деньги.

Редкая хозяйка утруждает себя чтением инструкций к бытовой технике, а зря. Дело в том, что в этом случае россияне бы значительно смогли сэкономить свои средства.

Например, в стиральных машинках есть два отсека для стирального порошка: один побольше, второй поменьше. Третий отсек предназначен для специальных средств вроде кондиционера — и тут все понятно.

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А вот с первыми отсеками правильно обращаются далеко не все, насыпая порошок в оба отдела, либо в маленький. На самом деле большинство режимов стирки предполагают использование именно наиболее объемного отдела. А маленький нужен только в тех случаях, когда в программе стоит функция замачивания.

Не тратьте зря свои деньги, не насыпайте в этот отсек порошок, если это не нужно! Он простой смоется в канализацию без всякой пользы.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова».

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