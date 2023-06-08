Просто налейте шампунь в унитаз: отмывает пятна получше любого очистителя — проверяйте

Шампунь, как выясняется, вполне себе многофункциональное средство, имеющее широкий спектр применения.

Шампунь вполне может заменить чистящие средства для сантехники. Если вдруг оно у вас резко закончилось, а унитаз нужно срочно привести в надлежащий вид, воспользуйтесь шампунем.

Он отлично справляется со многими пятнами на фаянсовых и фарфоровых поверхностях.

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