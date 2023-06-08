У всех на огородах тля кишела, а мы знали, как избавиться от нее навсегда: раскрываем состав

Тля. Фото: соцсети

Вредители покинут ваш участок со скоростью света.

Тлю можно вывести из огорода раз и навсегда при помощи народных способов, без всякой химии.

Нам понадобится 300 граммов древесной золы и немного жидкого мыла. Залейте их холодной водой в ведре и перемешайте. Оставьте настаиваться 1 сутки. Этим раствором опрыскайте растения, на которых завелась тля.

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Иногда этого опрыскивания хватает, чтобы убрать вредителей со своего участка на весь сезон. Но для профилактики вы можете также повязать тряпочки, пропитанные анисовым маслом на деревьях и кустарниках.

Пока эти повязки будут источать аромат, тля и муравьи на культурах не поселятся. Так что пропитывайте маслом тряпочки весь сезон и вы навсегда забудете о вредителях.

Источник: дзен-канал «Дом в лесу».

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