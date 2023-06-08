У всех на огородах тля кишела, а мы знали, как избавиться от нее навсегда: раскрываем состав

Тлю можно вывести из огорода раз и навсегда при помощи народных способов, без всякой химии.
Нам понадобится 300 граммов древесной золы и немного жидкого мыла. Залейте их холодной водой в ведре и перемешайте. Оставьте настаиваться 1 сутки. Этим раствором опрыскайте растения, на которых завелась тля.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Иногда этого опрыскивания хватает, чтобы убрать вредителей со своего участка на весь сезон. Но для профилактики вы можете также повязать тряпочки, пропитанные анисовым маслом на деревьях и кустарниках.
Пока эти повязки будут источать аромат, тля и муравьи на культурах не поселятся. Так что пропитывайте маслом тряпочки весь сезон и вы навсегда забудете о вредителях.
Источник: дзен-канал «Дом в лесу».