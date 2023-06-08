Изменение курса будет стремительным: какую судьбу рублю предсказали экономисты — все случится этим летом

Изображение рубля. Фото: Global Look Press

Финансовые аналитики постоянно делают новые прогнозы по поводу стоимости национальной валюты.

Финансовые аналитики постоянно дают прогнозы по поводу курса рубля, так как эта тема волнует сегодня многих. Данные разнятся. Кто-то уверен, что рубль начнет этим летом укрепляться, и видит все предпосылки к тому, что скоро доллар можно будет купить за 65 рублей. Это при самом позитивном сценарии.

Однако же большинство аналитиков сходятся на том, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 78–84 рубля.

Так, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов отметил,что на рынке сейчас не наблюдается существенного и стабильного притока валюты, российский экспорт сокращается, а вот импорт, напротив, стабилен. Кроме этого, сейчас многие внешнеторговые операции переводятся в расчеты в рублях, что снижает влияние на колебания курса.

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«Конечно, на отдельных отрезках времени может наблюдаться стремительное изменение курса, но все-таки более реальным остается коридор 78–84 рубля за доллар», — сделал акцент Лазарь Бадалов.

По материалам 1prime.ru

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