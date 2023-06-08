Изменение курса будет стремительным: какую судьбу рублю предсказали экономисты — все случится этим летом

Финансовые аналитики постоянно дают прогнозы по поводу курса рубля, так как эта тема волнует сегодня многих. Данные разнятся. Кто-то уверен, что рубль начнет этим летом укрепляться, и видит все предпосылки к тому, что скоро доллар можно будет купить за 65 рублей. Это при самом позитивном сценарии.

Однако же большинство аналитиков сходятся на том, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 78–84 рубля.

Так, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов отметил,что на рынке сейчас не наблюдается существенного и стабильного притока валюты, российский экспорт сокращается, а вот импорт, напротив, стабилен. Кроме этого, сейчас многие внешнеторговые операции переводятся в расчеты в рублях, что снижает влияние на колебания курса.

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