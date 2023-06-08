Вы раньше всегда делали не так: что добавить в кофе для более яркого вкуса и нежного аромата — идеально утром

Некоторые кофеманы обожают добавлять в кофе кусочек сливочного масла. Если вы раньше никогда так не делали, попробуйте.
Сливочное масло быстро тает в горячем напитке, насыщая его своей нежностью и ароматом. Кофе становится мягче и приобретает легкую кремовую консистенцию.
Есть один нюанс - добавлять масло стоит только в молотый кофе, желательно сваренный в турочке. Вводить масло в растворимый кофе не стоит.
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Небольшой кусочек масла следует добавить в кофе примерно за минуту до того, как вы снимите напиток с огня. Наслаждайтесь!
По материалам belnovosti.by.