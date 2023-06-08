Люди, увидев новый курс доллара, бросились в панике к банкам: лучше знать и готовиться

Курс доллара на Московской бирже 8 июня перешагнул все психологические барьеры, перейдя за пределы 82 рублей. На утренних торгах американская валюта торговалась за 82,15 рубля.

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Стоит отметить, что и евро тоже летит ввысь по своим показателям с космической скоростью и уже достиг 88,04 рубля. Юань при этом довольно стабилен, после некоторого повышения он замер и в настоящий момент торгуется за 11,49 рубля.

Отметим, что данные цифры смущают даже финансовых аналитиков. При учете высоких цен на нефть и сложной геополитической ситуации эксперты заверяли, что в ближайшие дни доллар не перешагнет рубеж в 82 рубля.

Россиянам стоит знать настоящий курс доллара и планировать свои финансовые дела с учетом данных цифр.

Источник: 1prime.ru.