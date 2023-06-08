Всего один раз обработали — тля испарилась и не появляется на участке: трюк с мылом сработал

Наши мамы и бабушки не использовали химию в борьбе с вредителями, при этом добивались отличных результатов. Сейчас многие садоводы и огородники стали вспоминать эффективный проверенный метод борьбы с тлей при помощи зольно-мыльного раствора.

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Мыло в этом составе обязательно. Именно оно позволяет раствору задержаться на обработанных растениях надолго. Опытные садоводы утверждают, что одной обработки может хватить на весь сезон. Тля осыпется градом и больше не появится на культурах.