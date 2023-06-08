Перья лука не пожелтеют, а головки в руку не войдут: просто полейте этой подкормкой

Лук. Фото: Global Look Press

Уже через два дня вы заметите эффект от удобрения.

Подкормка с мочевиной и сульфатом магния мгновенно поможет желтеющему на кончиках луку или чесноку. Ударная доза азота активизирует внутренние процессы в растениях, поднимет их иммунитет. А магний простимулирует фотосинтез.

После такой подкормки культуры уже через два дня дадут зеленые перья, желтизна исчезнет. Головки вырастут сочными, крупными, крепкими. Отлично сохранятся весь год.

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Для приготовления подкормки в 10 литрах воды разведите одну столовую ложку с горочкой мочевины или карбамида и одну столовую ложку сульфата магния.

Далее перелейте раствор в лейку с распылителем и обработайте прямо сверху перья лука и чеснока. Растения потом не узнаете.

Источник: дзен-канал «Сад и огород. Лайф».

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