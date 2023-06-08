Муравьи сбегут в ужасе с участка: вот чем садоводы травят насекомых

Прогнать муравьев с садового участка – тот еще квест. Эти «гости» могут обустроиться прямо на грядке, и тогда с урожаем можно попрощаться. А еще насекомые заведут соседей – тлю, которая способна погубить немало кустарников. Дачники не задумываясь объявляют бой муравьям, как только те заводятся на участке. Используют они самодельное средство.

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Приготовление отпугивателя от муравьев простое. Нужно взять 5 вареных куриных желтков, 20 гр борной кислоты и 1 ст ложку меда, все размять и перемешать. Получившуюся массу скатать в мелкие шарики, разложить их по муравейнику и излюбленным тропам насекомых. Полакомившись приманкой, вредители погибнут от борной кислоты – она вызывает паралич нервной системы. А оставшиеся в живых просто сбегут в ужасе после всего этого.

По материалам сайта Belnovosti