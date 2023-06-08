Как только клубника зацветет, надо срочно подкормить: вот чем поливают ягоду в июне - потом складывать некуда!

Клубника – одна из самых любимых дачных ягод, и садоводы делают все возможное и невозможное, лишь бы повысить ее урожай. В ход идут удобрения, обычно они делятся на три вида – весенние, летние и осенние. И самое время в июне дать вторую порцию полезных ингредиентов.

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Поскольку июнь – период цветения ягоды, важно не упустить этот момент и дать подкормку вовремя. В бутонизацию дачники в грунт вводят нитрофоску. Всего требуется развести в 10-литровом ведре воды 1 ст ложку нитрофоски из расчета 1 л на куст, полить и начать готовить самые большие ведра для урожая – результат ошеломит.

По материалам сайта Ogorod