Огурцы удобряют в июне дрожжами: результат шокирует даже бывалых – рецепт подкормки тут

Чтобы огурцы росли вкусными, негорькими в большом количестве, их подкармливают даже в теплице. В июне уже формируется завязь, это верный признак, что пока дать новую порцию удобрения. И бывалые дачники прибегают к помощи обычных дрожжей. Поскольку их использование приводит к ошеломляющим результатам.

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Готовится раствор для полива просто, хоть и не быстро. 1 пакетик дрожжей (примерно 10–12 г) на 5 л теплой воды, добавляется 1/2 стакана сахара. Тщательно перемешивается и настаивается 5-7 дней в теплом месте до брожения.

Когда болтушка будет готова, берут в расчет следующую пропорцию – 1 ст дрожжевого настоя на ведро воды, и проливают огуречную грядку в расчете – 1 литр на 1 куст.

По материалам сайта kp.ru