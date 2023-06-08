Как ускорить созревание помидоров одной подкормкой: невероятный секрет раскрыт - короткое лето больше не проблема

Помидоры во многих регионах нашей необъятной страны созревают по-разному. И часто им не хватает времени, особенно в сибирских условиях, чтобы вызреть на корню. Тогда садоводы собирают зеленые плоды, а дозревать отправляют под шубу или на полки в темном шкафу. Но есть секретная подкормка, которая простимулирует томаты поспевать раньше.

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Важно придерживаться двухфазной схемы сдабривания почвы под томатами. Первая – это как только зацветут кусты. Следует развести 4 чайные ложки суперфосфата и 1 столовую – сульфата калия и поливать.

Вторая подкормка подходит для помидоров, растущих на обедненном грунте. Им явно не хватает азота, поэтому они непышные. Нарастить листву, необходимую для созревания овощей, помогает следующий рецепт: аммиачную селитру в пропорции 3 чайные ложки на 1 кв.м вносят в почву.

По материалам сайта kp.ru