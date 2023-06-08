Если навалились проблемы и ушла почва под ногами — не нужно паниковать: советы психолога тем, кто «утопает» в бедах

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«Конечно, сначала нужно остановиться, дать себе какое-то время на отдых допустимое, обязательно! Даже если мы говорим про дедлайны, срочную работу. На самом деле, у всего срочного есть свое распределение срочности. Мы приводим дела в порядок. Чтобы все правильно по-порядку распределить, нужно, повторюсь, начать с отдыха.

Мы берем себе полчаса, час на то, чтобы отвлечься, погулять, почитать какую-то не научную книгу, подумать, помечтать о том, где бы отдохнул. Нужно всячески себя развлекаем и отвлекаем.

А потом берем матрицу Эйзенхауэра, вспоминаем где и какие даты по нашим обязательствам, выписываем себе, продумываем, кому мы можем делегировать какие-то вещи, кого мы можем попросить о помощи. Обязательно продумываем это! Самостоятельно разбираться с ситуациями, которые лучше могут быть сделаны в коллективе, ни в коем случае нельзя.

Также обязательно, даже если вы один/одна несете ответственность за какое-то мероприятие, продумать, какие мелочи тянут время и силы, но поддаются контролю, нужно их передать. Это и есть делигирование. Если вы друг, жена, товарищ человека, который так себя ощущает, то создаем чувство уюта, спрашиваем, чем можем помочь. Если человек отнекивается, то можно предложить помочь в конкретных местах, уточнить если такие задания и настоять на помощи. И самая большая помощь – не мешать. Если не можете помочь, то создайте обстановку, которая поможет ему со всем разобраться быстрее.

Помните, что все конечно! Все дедлайны заканчиваются, рабочие дни завершаются. Помните, что мы всегда сов сем справляемся и имеет большой навык решения задач, а если бы этого не было, то человечество бы не выжило, как вид», – высказалась эксперт.