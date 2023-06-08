Нельзя это игнорировать: психолог рассказала, как помочь возлюбленному, который чувствует себя одиноко

Многие люди признаются, что чувствуют себя одинокими. При этом их могут окружать друзья, родные, дети. Для сайта Teleprogramma.pro психолог Анна Завгороднева рассказала, что делать в такой ситуации. Она дала советы, которые способны справится с чувством, когда на душе скребутся кошки.
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«Если мы говорим про помощь мужу, супругу, который чувствует себя одиноко, то тут сразу очевидно, что есть отношения и он явно не одинок, не брошен никаким образом. Значит что-то происходит в отношениях между партнерами.
Можно элементарно пересмотреть графики, начать больше видеться, общаться, придумать общие хобби, места совместного досуга. Нужно сесть и подумать, что мы можем сделать вместе, где у нас точки соприкосновения и в эту сторону развивать отношения, чтобы было больше совместной деятельности.
Если ситуация иная – люди живут вместе. Тогда еще нужно обратить внимание на качество общения. Если вы живете вместе и только здороваетесь, то это не общение. Возможно будет хорошей идеей предложить темы для беседы. Посмотрите на отношения со стороны, проанализируйте о чем вы говорите, а о чем нет, сколько в день по времени вы разговариваете.
Быт, конечно, заедает. Есть ситуации, когда люди готовы общаться, но в 10 вечера уже ни на что нет сил и желания. Это может сильно портить качество отношений.
Если есть все: коммуникация совместная, время проводите вместе, разговариваете и общие темы обсуждаете, и ходите в гости, рестораны в театры, но человек все равно чувствует себя одиноким, то тут нужно разбираться откуда это ощущение берется. И вообще, является ли оно связанным с партнером.
Возможно это какая-то собственная природа личности, может быть вызванная какими-то душевными сложными переживаниями из другого времени, другого периода осталась психологическая травма из детства, ощущение брошенности и прочие схожие чувства, которые приводят к тому, что человек по сей день ощущает себя одиноким, ненужным.
Тогда нужно внимательно разговариваем, обсуждаем с партнером, что происходит у него в душе, какие чувства у него и, как он думает, чем эти чувства вызваны.
Если не получается выявить причину этого субъективного ощущения одиночества, если дополнительно общения недостаточно, то нужно обратиться к психологам, психотерапевтам и выясняем причину этого ощущения, потому что это может быть симптомом депрессивного состояния, которое нужно обязательно выявлять и лечить медикаментозно и разными видами психотерапии», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Завгороднева — имеет стаж работы психологом 12 лет. Получила высшее образование в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, получив профессию — психолог. Является руководителем собственного психологического центра. Помогает взрослым и подросткам от 12 лет, очно и по скайпу. Ее основные темы консультаций: страхи и тревожность.
Анна Завгороднева. Фото: Teleprogramma.pro