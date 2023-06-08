Нельзя это игнорировать: психолог рассказала, как помочь возлюбленному, который чувствует себя одиноко

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Если мы говорим про помощь мужу, супругу, который чувствует себя одиноко, то тут сразу очевидно, что есть отношения и он явно не одинок, не брошен никаким образом. Значит что-то происходит в отношениях между партнерами.

Можно элементарно пересмотреть графики, начать больше видеться, общаться, придумать общие хобби, места совместного досуга. Нужно сесть и подумать, что мы можем сделать вместе, где у нас точки соприкосновения и в эту сторону развивать отношения, чтобы было больше совместной деятельности.

Если ситуация иная – люди живут вместе. Тогда еще нужно обратить внимание на качество общения. Если вы живете вместе и только здороваетесь, то это не общение. Возможно будет хорошей идеей предложить темы для беседы. Посмотрите на отношения со стороны, проанализируйте о чем вы говорите, а о чем нет, сколько в день по времени вы разговариваете.

Быт, конечно, заедает. Есть ситуации, когда люди готовы общаться, но в 10 вечера уже ни на что нет сил и желания. Это может сильно портить качество отношений.

Если есть все: коммуникация совместная, время проводите вместе, разговариваете и общие темы обсуждаете, и ходите в гости, рестораны в театры, но человек все равно чувствует себя одиноким, то тут нужно разбираться откуда это ощущение берется. И вообще, является ли оно связанным с партнером.

Возможно это какая-то собственная природа личности, может быть вызванная какими-то душевными сложными переживаниями из другого времени, другого периода осталась психологическая травма из детства, ощущение брошенности и прочие схожие чувства, которые приводят к тому, что человек по сей день ощущает себя одиноким, ненужным.