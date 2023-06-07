Звезды одарят богатством: эти три знака зодиака улучшат финансовое положение до конца 2023-го

Обычно год начинается с планов на будущее. Но многие замечают, что порой наступает черная полоса и ничего не получается. Зачастую это просто влияние планет. Астрологи на этот раз рассказали, что как все знаки зодиака будут ощущать влияние Юпитера во второй половине 2023 года.

По словам экспертов, это связано с его транзитом через Северный узел судьбы. Юпитер – планета мудрости, удачи и расширения. Некоторым людям она принесет финансовый успех.