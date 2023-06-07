Звезды одарят богатством: эти три знака зодиака улучшат финансовое положение до конца 2023-го

Обычно год начинается с планов на будущее. Но многие замечают, что порой наступает черная полоса и ничего не получается. Зачастую это просто влияние планет. Астрологи на этот раз рассказали, что как все знаки зодиака будут ощущать влияние Юпитера во второй половине 2023 года.
По словам экспертов, это связано с его транзитом через Северный узел судьбы. Юпитер – планета мудрости, удачи и расширения. Некоторым людям она принесет финансовый успех.
Овен
Этому знаку зодиака вторая половина 2023-го принесет новые источники доходов. Это поможет пополнить счета в банках. Материально положение значительно улучшится. Астрологи отметили, что наступит время, когда появятся ресурсы для реализации потенциала. Однако для этого возможно придется уехать далеко от дома, чтобы реализовать свои цели.
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Лев
«Юпитер влияет на ваш 10 дом репутации видимости и карьеры. Ваш упорный труд принесет успех и признание», – уточняют астрологи.
Львам удастся заполучить отличное финансовое соглашение. Представители этого знака зодиака получат большие деньги.
Рыбы
Также и Рыбы окажутся под влиянием Юпитера, который управляет 10-м домом карьеры. Наступит время для запуска новых проектах и развитию своих хобби.
Астрологи также отмечают, что успех будет в сферах, касающихся литературы, редакторской или писательской работы, музыки и изобразительного искусства, пишет StyleCaster.