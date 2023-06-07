Три веские причины, почему нужно перестать носить в кошельке фотографии близких людей: немедленно уберите

Знающие люди утверждают, что есть целых три причины, по которым лучше не хранить фотографии близких людей в кошельке.

Во-первых, можно навредить тому, чей снимок лежит в вашем кошельке. Ведь у денег часто бывает плохая энергетика.

Во-вторых, вы сами можете остаться без денег. Согласно примете, хранение в кошельке вещей, не имеющих отношения к финансам, может заблокировать финансовые потоки.

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