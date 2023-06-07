Дешево и безопасно: найдено самое эффективное средство от тли на розах — нужно просто сбрызнуть

Куст желтых роз. Фото: Global Look Press

Советы, которыми делятся бывалые дачники.

Тля — настоящее зло для роз. Она буквально атакует молодые побеги, не давая распуститься бутонам. 

Есть эффективное и безопасное средство борьбы с тлей на розах, которое знают опытные дачники. Это смесь молока и йода.

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Сто миллилитров молока смешать с половинкой кубика йода, набирать лучше шприцом.

Затем полученный раствор смешать с литром воды. Полученную жидкость перелить в пульверизатор и опрыскать розы и другие растения, на которых есть тля. Это дешево, эффективно и безопасно.

По материалам belnovosti.by

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