Дешево и безопасно: найдено самое эффективное средство от тли на розах — нужно просто сбрызнуть

Тля — настоящее зло для роз. Она буквально атакует молодые побеги, не давая распуститься бутонам.
Есть эффективное и безопасное средство борьбы с тлей на розах, которое знают опытные дачники. Это смесь молока и йода.
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Сто миллилитров молока смешать с половинкой кубика йода, набирать лучше шприцом.
Затем полученный раствор смешать с литром воды. Полученную жидкость перелить в пульверизатор и опрыскать розы и другие растения, на которых есть тля. Это дешево, эффективно и безопасно.
По материалам belnovosti.by