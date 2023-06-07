Люди массово отказываются покупать доллары: озвучен реальный курс на лето — новые прогнозы вызывают шок

Изображение доллара. Фото: Global Look Press

Аналитики уверены, что американская валюта совсем скоро начнет дешеветь.

Финансовые эксперты делают позитивные прогнозы по поводу курса рубля наступившим летом. Они уверены, что совсем скоро национальная валюта начнет укрепляться. А раз так — то сейчас лучше отказаться от покупки долларов, чтобы сэкономить в будущем.

По мнению аналитика из УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, мы будем иметь дело с такими цифрами, как 70-75 рублей за доллар, а в случае воплощения позитивного сценария — и до 65 рублей за доллар. На фоне сегодняшних цифр эти вызывают легкий шок.

Такого же мнения по поводу курса валют и директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Шансы рубля значительно укрепиться он оценивает как пятьдесят на пятьдесят.

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«Более сильная поддержка придет по мере балансировки оттоков капитала (лимит на ежемесячные покупки валюты для репатриации иностранного капитала) уже установлен», — отметил Евгений Кошелев.

По материалам 1prime.ru

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