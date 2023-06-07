Люди массово отказываются покупать доллары: озвучен реальный курс на лето — новые прогнозы вызывают шок

Финансовые эксперты делают позитивные прогнозы по поводу курса рубля наступившим летом. Они уверены, что совсем скоро национальная валюта начнет укрепляться. А раз так — то сейчас лучше отказаться от покупки долларов, чтобы сэкономить в будущем.

По мнению аналитика из УК «Альфа-Капитал» Александра Джиоева, мы будем иметь дело с такими цифрами, как 70-75 рублей за доллар, а в случае воплощения позитивного сценария — и до 65 рублей за доллар. На фоне сегодняшних цифр эти вызывают легкий шок.

Такого же мнения по поводу курса валют и директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Шансы рубля значительно укрепиться он оценивает как пятьдесят на пятьдесят.

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