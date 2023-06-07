Власти выплатят россиянам до 22 500 рублей — закон уже принят: как получить деньги

По словам финансового эксперта Валерия Попова, речь идет о денежном возврате за оплату социальных услуг, размер которого вырос.

«Недавно был принят закон, по которому сумма таких вычетов увеличилась. Теперь вернуть налог можно с расходов до 150 тысяч рублей. А максимальная сумма к возврату составит 22 500 рублей», — отметил он.

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Однако эксперт напомнил, что обязательно необходимо получать официальную зарплату и быть налоговым резидентом нашей страны, чтобы претендовать на эти деньги.

Это касается оплаты обучения или лечения, страхования жизни, пенсионных взносов и других трат, которые связаны с жизнью и здоровьем, сообщает PRIMPRESS.