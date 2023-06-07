Пузырь лопнет! Экономист назвал верхний потолок доллара к осени — лучше присядьте

Российский рубль значительно просел в цене за последние несколько месяцев. Причем света в конце тоннеля пока не видно. Экономические эксперты уверены, что ситуация в ближайшее время не изменится в лучшую сторону.

«К осени курс рубля по отношению к доллару будет колебаться в границах коридора 79–83 рубля за доллар. При ухудшении экономической ситуации «американец» может грохнуться до 85–88 рублей максимум», — заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

По его словам, долларовый пузырь в конечном итоге лопнет. И тогда ситуация может развиваться по-разному. Все будет зависеть от цен на нефть.

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